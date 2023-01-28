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Haberler Karşıyaka Önce stada sonra salona

Önce stada sonra salona

Yeşil-kırmızılılar 3. Lig 3. Grup'ta saat 14.00'te 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Pınar KSK ise Basketbol Süper Lig’de 18.00’de G.Saray NEF’i konuk edecek.

28.1.2023

Önce stada sonra salona

Karşıyaka, bugün zirve takibi yaptığı futbol ve basketbol branşlarında İzmir'de art arda kritik maçlara çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, 3. Lig 1. Grup'ta bugün taraftarının önünde 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 14.00'te başlayacak randevuyu Muammer Sarıdağ yönetecek. Cezası biten kaptan Mustafa Aşan formasına kavuşacak. Yeni Mersin İY ile puan farkı 10'a çıkan KSK hata yapmak istemiyor.

PARKEDE RAKİP ASLAN
Futbolda 1922 Konyaspor maçının ardından yeşil-kırmızılı taraftarlar, Basketbol Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'nın Galatasaray NEF ile oynayacağı maça akın edecek. Son olarak Manisa BŞB'ye yenilen Pınar KSK, bugün Galatasaray NEF ile 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak

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