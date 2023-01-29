Kaf-Kaf takipte

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka evinde 1922 Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. 8'de Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Seyit kaleci Yusuf'u geçemedi. 9'da Emre'nin uzak mesafeden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 25'te Emre'nin pasında Mustafa'nın şutunu kaleci Ozan çıkardı. 38'de Yılmaz'ın ara pasıyla ceza alanına giren Emre'nin dar açıdan sert şutunda top yan direkten döndü. 45'te Fatih Ergen'in serbest atışında Ozan'dan dönen topu bu kez Emre tamamladı. Kaleci Ozan yine başarılıydı. İKİNCİ YARI AÇILDI

66'da ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Emre, kimsenin beklemediği bir anda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top çatala gitti: 1-0. 78'de Emre'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Fatih, uzak köşeye yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. Karşıyaka sahadan 2-0 galip ayrıldı.





SELAHADDİN DİNÇEL İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, 1922 Konyaspor'u konuk ettikleri mücadelede oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadrodan iki değişiklik yaptı. Başarılı teknik adam Belediye Derincespor maçındaki 11'den farklı olarak Onur'un yerine sarı kart cezası sona eren kaptan Mustafa Aşan'ı, Fatih Taşdelen'in yerine ise Mustafa Durgun'u tercih etti.



FIRSATI KAÇIRMADI

3. Lig 1. Grup'ta aynı saatte başlayan maçta lider Yeni Mersin İY, deplasmanda Çatalcaspor'a 1-0 yenilirken, zirve mücadelesi veren İzmir ekibi Karşıyaka bu fırsatı geri çevirmedi. Sahadan 2-0'lık net bir skorla ayrılan Kaf-Kaf, bu sonuçla lider Mersin ekibi ile aradaki puan farkını 10'dan 7'ye indirdi.



KAF-KAF'TA BAHAR HAVASI

KARŞIYAKA, taraftarı önünde 2-0'lık net bir skorla galibiyete uzandı. Maçın başında teknik direktör Selahaddin Dinçel, neşe dolu bir tavırla fotoğraf makinemi işaret ederek "Bu makineyle kupayı kaldırdığımız anları da çekeceğiz" diyerek umut saçtı. Maçı baştan sona yöneten Kaf-Kaf birçok pozisyona girse de ilk devreyi golsüz tamamladı. KSK, oyuna Fatih Taşdelen'in girmesiyle bambaşka bir hava kazandı. Yeni Asır üzerinden taraftarına golleriyle döneceğinin sözünü veren Emre verdiği sözü tutarak yine fileleri havalandırdı. Ardından Fatih Taşdelen'in klas plasesi ile durum 2-0 oldu ve ilk yarı yağan sağanak yağmur yerini Ocak ayında bahar havasına bıraktı. Kaf Sin Kaf net bir 3 puana uzandı. Ne demişler, "Her batan güneşin bir doğuşu vardır" bugün de bu oldu. (MİNİ YORUM -Doğancan BINGÖL)