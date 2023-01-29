KSK’nin yüzü güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi. Pınar Karşıyaka'nın 12. galibiyetine ulaştığı ligde, Galatasaray Nef üst üste 5. toplamda 10. yenilgisini aldı. Karşılaşmaya Thomas ve McCollum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Angola'nın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 20-4. Ev sahibi ekip, rakibinin 12-0'lık serisine engel olamamasına rağmen bu periyodu 28-19 üstün tamamladı.

PINAR KSK BU KEZ HATA YAPMADI

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 14 sayıya (33-19) yükselten ev sahibi ekip, periyodun son 2 dakikasına Angola'nın basketiyle 17 sayı farkla 50-33 üstün girdi. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 55-43 galip gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, son bölümde Göksenin'in etkili oyununa rağmen periyodu 76-68 üstün tamamladı. Son periyotta farkı 18 sayıya (89-71) kadar yükselten KSK maçtan da 103-91 galip ayrıldı.



MCCOLLUM YILDIZLAŞTI

PINAR Karşıyaka'nın evinde Galatasaray'ı mağlup ettiği maçta McCollum, zaferin başmimarı oldu. Etkili bir oyun ortaya koyan yıldız basketbolcu, maçı 21 sayı 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Yeşil-kırmızılılarda Angola 21, Berkan 14, Thomas 13, Vitto 12, Delgado 12, Jaylon 7 ve Deniz 3 sayıyla takımlarına destek oldu.