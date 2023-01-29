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Haberler Karşıyaka KSK’nin yüzü güldü

KSK’nin yüzü güldü

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Galatasaray NEF’e 103 sayı atarak kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

29.1.2023

KSK’nin yüzü güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi. Pınar Karşıyaka'nın 12. galibiyetine ulaştığı ligde, Galatasaray Nef üst üste 5. toplamda 10. yenilgisini aldı. Karşılaşmaya Thomas ve McCollum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Angola'nın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 20-4. Ev sahibi ekip, rakibinin 12-0'lık serisine engel olamamasına rağmen bu periyodu 28-19 üstün tamamladı.

PINAR KSK BU KEZ HATA YAPMADI
İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 14 sayıya (33-19) yükselten ev sahibi ekip, periyodun son 2 dakikasına Angola'nın basketiyle 17 sayı farkla 50-33 üstün girdi. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 55-43 galip gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, son bölümde Göksenin'in etkili oyununa rağmen periyodu 76-68 üstün tamamladı. Son periyotta farkı 18 sayıya (89-71) kadar yükselten KSK maçtan da 103-91 galip ayrıldı.

MCCOLLUM YILDIZLAŞTI
PINAR Karşıyaka'nın evinde Galatasaray'ı mağlup ettiği maçta McCollum, zaferin başmimarı oldu. Etkili bir oyun ortaya koyan yıldız basketbolcu, maçı 21 sayı 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Yeşil-kırmızılılarda Angola 21, Berkan 14, Thomas 13, Vitto 12, Delgado 12, Jaylon 7 ve Deniz 3 sayıyla takımlarına destek oldu.

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