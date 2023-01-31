Pınar Karşıyaka’da keyifler yerinde

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Galatasaray Nef'i 103-91 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon üçüncü kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor elde etmiş oldu. Daha önceki iki maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes'i 112 sayı atarak mağlup ederken; 14. hafta müsabakasında ise Büyükçekmece'yi 104 sayı atarak yenmişti. İzmir temsilcisinde camia da 100 sayı barajını geçerek alınan galibiyet keyifleri yerine getirdi. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş Emlakjet maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Kaf-Kaf, ligde son sırada bulunan rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

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