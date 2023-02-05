Kaf-Kaf’tan acı fren

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, Şile Yıldızspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek yara aldı. Yeşil-kırmızılılar maça tutuk başladı. Maçın 38. dakikasında Özgür'ün pasında Caner ceza alanı dışında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bartu topa sahip oldu. 43'te Caner'in ortasında arka direkte Emre'nin kafayla kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi Şile Yıldız daha atak başladı. 52'de Şile Yıldızspor'da kazanılan serbest atışı Alican kullandı. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Yusuf yumruklarıyla gole izin vermedi. 57'de Mert'in yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda Şile Yıldız 1-0 öne geçti. 86'da Özgür'ün taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Recep kaleyi yokladı. Ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Karşıyaka, İzmir'e puansız döndü.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, dün oynanan Şile Yıldız karşılaşmasında zorunlu değişime gitti. 1922 Konyaspor maçını kazanan on birden dün Fatih Ergen cezası nedeniyle görev alamazken, bu oyuncunun yerine Caner oyuna başladı. Yeşil-kırmızılı ekibin son transferi Soner Birinci'nin de lisansı yetiştirilirken, futbolcu oyuna yedek kulübesinde başladı. Karşıyaka'da uzun yıllar forma giyen Saffet Gurur, bu kez Şile Yıldız formasıyla dün eski takımına rakip oldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

KARŞIYAKA'YI zorlu Şile Yıldız deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. Zorlu kış koşulları ve uzak mesafeye rağmen 50'ye yakın yeşil-kırmızılı taraftar zorlu Şile İlçe Stadı'nda yerini alarak 90 dakika boyunca takımına müthiş destek verdi. Ancak 1-0 kaybedilen maç sonrası Kaf-Kaf sevdalıları kahroldu.