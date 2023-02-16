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Haberler Karşıyaka Polat Albay, Nazilli Belediyespor'a transfer oldu

Polat Albay, Nazilli Belediyespor'a transfer oldu

Karşıyaka'da ayrılık... Sezon başında takıma transfer olan Polat Albay ile İzmir Temsilcisinin yolları ayrıldı. Albay Nazilli Belediyespor'da oynayacak.

İHA

16.02.2023, 13:00

Polat Albay, Nazilli Belediyespor’a transfer oldu
Karşıyaka'ya sezon başında transfer olan ve beklentileri karşılayamayan Polat Abay, Nazilli Belediyespor'a transfer oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminde hareketli saatler geçirmeye devam ediyor. Kadrosuna Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz ve Soner Birinci'yi katan yeşil-kırmızılılar, Ali İhsan Furkan Deniz ve Kerem Pala'dan sonra Polat Abay'la da yollarını ayırdı. 19 yaşındaki oyuncu, Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor'a transfer oldu. Bu sezon Karşıyaka formasıyla 12 maça çıkan 2003 doğumlu kanat oyuncusu, skor katkısı veremedi.
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