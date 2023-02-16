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Haberler Karşıyaka Taraftarların sembolik bilet isteğine Göztepe'den olumlu yanıt geldi

Taraftarların sembolik bilet isteğine Göztepe'den olumlu yanıt geldi

Göztepe ve Karşıyaka taraftarlarından depremzedelerin yarasını hafifletmek adına sembolik bilet fikri geldi. Bu fikre Göztepe yönetimi olumlu yanıt verdi. Derbi oynanmadan deprem bölgesi için yardım amaçlı bilet satılacak.

DHA

16.02.2023, 15:07

Taraftarların sembolik bilet isteğine Göztepe’den olumlu yanıt geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından mağdur olan vatandaşlarımız için yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe'de yeni bir gelişme yaşandı. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere büyük destek veren Göztepe ve Karşıyaka taraftarlarının, bölgeye mali katkı sağlamak için maç oynanacak gibi derbi bileti satılması çağrısına sarı-kırmızılılardan olumlu yanıt geldi.



Göztepe yönetiminin vatandaşlara destek sağlamak amacıyla ezeli rakibiyle fiziksel olmadan bir derbi maçı oynamaya sıcak baktığı ve bilet fiyatları üzerinden çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İki dev çınarın en kısa sürede sembolik olarak derbi karşılaşmasına çıkıp tüm gelirleri deprem bölgesine göndereceği ifade edildi. Karşıyaka yönetiminin de taraftarın fikrine oldukça olumlu baktığı, iki kulübün en kısa sürede işi resmileştireceği kaydedildi.

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