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Haberler Karşıyaka Göztepe-Karşıyaka derbisinin hatıra biletleri satışa çıktı

Göztepe-Karşıyaka derbisinin hatıra biletleri satışa çıktı

İzmir'de Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri depremzedelere olan desteğine bir yenisini daha ekledi. İki büyük camia da sembolik derbi biletlerini satışa çıkardı.

İHA

17.02.2023, 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023, 14:37

Göztepe-Karşıyaka derbisinin hatıra biletleri satışa çıktı
Karşıyaka ve Göztepe, depremzedeler için fiziki olmayan bir müsabaka düzenledi. İki köklü kulüp bu organizasyondan gelecek maddi geliri depremzedelere bağışlayacak.

İzmir'in iki köklü kulübü Karşıyaka ve Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için bir araya geldi. İki kulüp, ortak hareket ederek fiziki olmayan İzmir derbisi düzenledi. Karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirini ise afet bölgesine kalıcı konutların inşası için düzenlenen "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasına aktarılacağı duyuruldu. Öte yandan hatıra biletlerinin fiyatları 50 TL olarak belirlendi.

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