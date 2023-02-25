Depremzedeler için parkedeler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Bitci Türkiye Kupası'nda sezona Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri nedeniyle verilen arada İzmir'de bugün oynanacak 2 basketbol karşılaşmasının gelirleri deprem felaketinden etkilenenlere bağışlanacak. Günün ilk maçında Pınar Karşıyaka, Ayos Konyaspor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak mücadelede elde edilecek hasılat depremzedelere aktarılacak. Biletlerin 100 TL'den satıldığı karşılaşmada sezonluk kombine biletler ve VIP kartlar geçerli olmayacak. Her taraftar salona bilet alarak girecek. Depremzedeler için özel turnuva düzenleyen Aliağa Petkimspor ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.00'te yapılacak. "Acımız bir, kalplerimiz bir! Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte saracağız" sloganıyla düzenlenen organizasyonda 20 TL'den satılan maç biletlerinden elde edilecek gelirler deprem bölgesi için bağışlanacak.

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