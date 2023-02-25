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Karşıyaka'da anlamlı derbiye taraftardan destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaraları sarabilmek için derbi kampanyasıyla bilet satan İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, rekor bilet satışına koşuyor.

DHA

25.02.2023, 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023, 16:50

Karşıyaka’da anlamlı derbiye taraftardan destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağmaya devam ediyor.

Karşıyaka'da kampanyaya son olarak Karşıyaka Taratarlar Derneği ve Çarşı Grubu, 1500 adet bilet satın alarak destek verdi. Göztepe UniForce ile birlikte iki ezeli rakip arasındaki anlamlı bilet satışı organizasyonunun fikrini geliştiren Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği de 200 bilet aldı.

MELO'DAN PAYLAŞIM
Ülkemizde daha önce Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, sosyal medya hesabından Karşıyaka ve Göztepe'nin anlamlı kampanyasını 4 milyon takipçisine duyurdu. Karşıyaka altyapısında yetişip Erzurumspor'da forma giyen Orhan Ovacıklı 250 adet, Nevşehir Belediyespor'da oynayan Kerem Can Akyüz 100 adet biletle kampanyaya destek oldu. Yeşil-kırmızılı takımda kaptanlardan Cenk ve kaleci Yusuf, anlamlı kampanyaya destek çağrısı yaparken, Başkan Turgay Büyükkarcı, "İnsanımızın bize ihtiyacı var. Gelin tek tribün olalım, tek yürek olalım, bu acıları birlikte onaralım" mesajını yayınladı.

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