Karşıyaka’nın süper ikilisi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'yı hücum hattında görev yapan Emre Gemici ve Fatih Taşdelen taşıyor. Bu sezon Taşdelen 19 maçta 8 gol atarken, Gemici ise 23 müsabakada 5 kez rakip fileleri sarsarken, yeşil-kırmızılılar ikilinin gol attığı maçların neredeyse tamamını kazandı. Gemici ve Taşdelen'in gol attığı 12 maçta Kaf-Kaf 10 galibiyet alırken, sahadan bir yenilgi ve bir beraberlikle ayrıldı. Kaf-Kaf, 5 gol atmasına rağmen Emre Gemici'nin her iki yarıda da gol attığı 1922 Konya maçı ile Edirne, Amasya ve Nevşehir karşılaşmalarının tamamında 3'er puanı hanesine yazdırdı.



BİR KEZ KAYBETTİLER

Fatih Taşdelen ise ilk ve ikinci devredeki Nevşehir galibiyetlerinde toplam 3 kez fileleri sarsarken, Eskişehir, Çatalca ve ikinci yarıdaki 1922 Konya maçında da galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. KSK, sadece Taşdelen'in bir gol attığı Hacettepe maçını kaybederken, golcü Elazığ beraberliğinde de takımına 1 puan kazandırmıştı.



Emre Gemici ve Fatih Taşdelen, yeşil-kırmızılı ekibin attığı 25 golün 13'ünün altına imzasını koydu.



DOĞANCAN BİNGÖL

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