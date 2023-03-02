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Karşıyaka genç oyuncusu Taha Yeşilbaş'ı kiralık gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka, genç futbolcusu Taha Yeşilbaş'ı kiralık olarak Fatsa Belediyespor'a gönderdi.

DHA

02.03.2023, 16:04

Karşıyaka genç oyuncusu Taha Yeşilbaş’ı kiralık gönderdi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona deprem felaketleri nedeniyle verilen 1 aylık aradan sonra ilk maçını pazar günü evinde Hacettepe 1945'le oynayacak Karşıyaka, genç futbolcularından Taha Yeşilbaş'ı Fatsa Belediyespor'a kiraladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımda parlayıp ardından profesyonel yapılan 20 yaşındaki oyuncuyu forma giyerek tecrübe kazanması için 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Fatsa Belediyespor'a kiralık verdi. Taha, sezonun ilk yarısında Kaf-Kaf'ta yalnızca Bergama Belediyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında A takımda şans bulabilmişti.
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