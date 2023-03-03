KSK’de Dinçel’in planı hücum

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, pazar günkü rakipleri Hacettepe 1945'i gözüne kestirdi. İzmir'de ağırlayacakları Başkent ekibi için planını yapan Dinçel, takımın diğer maçlarda olduğu gibi pazar günü de önde baskılı oynamaya devam edeceğini söyledi. Dinçel, "Taraftar zaten hücum oyununu seviyor, savunma yapılmasını sevmiyor ve keyif almıyor. Ben de baskılı ve önde oynamayı seven bir teknik adamım. Özellikle devre arasında takımımıza dahil olan arkadaşlarımız ön bölgeye zenginlik kattı" ifadelerini kullandı.

"YERİMİZ BURASI DEĞİL"

Deplasman maçlarını da kazanmak istediklerini belirten Dinçel, "İç sahadaki Karşıyaka ile dış sahadaki takım arasında bariz farklar gördük. Bunu sentetik zemine bağlayabilirsiniz ama bunun böyle olmaması lazım. Karşıyaka içeride ve dışarıda her maçı kazanmak için oynamalı. Karşıyaka ismi bu lig için çok fazla bir camia, Süper Lig'i görmüş ve spor kültürü olan bir kulüp. Ben Karşıyaka'nın bu ligde misafir olduğunu düşünüyorum" dedi.