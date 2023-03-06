Harika Kaf-Kaf

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Tofaş'ı 86-81 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Karşılaşma dengeli başladı. Ev sahibi ekip pota altında üstünlük kurarak sayılar bulurken, Karşıyaka ise Angola ve Brown ile dengeyi sağladı. İlk periyot karşılıklı basketlerle 21-19 Tofaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Kırmızı-yeşilli İzmir temsilcisi oyunun kontrolünü eline geçirdi. Dış şutlarda da daha çok isabet bulan Kaf-Kaf, özellikle Kolombiyalı Braian Angola ve Litvanyalı Kuzminskas'ın etkili oyunuyla devreye 48-42 önde girdi.



FARKI HEP KORUDULAR

Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi. Fark bir ara 2 sayıya kadar düşse de kritik anlarda gelen 3 sayı isabetleri ve boyalı alanın daha iyi kapatılmasıyla Kaf-Kaf son periyota da 8 sayı farkla girmeyi başardı. Dördüncü çeyrekte ise Pınar Karşıyaka'nın skorer isimleri adeta şov yaptı. Maça iyice ısınan Angola ve Kuzminskas'ın yüksek isabet oranının yanı sıra, Brown, McCollum ve Kenan Sipahi de gerektiği anlarda katkı sağladı ve fark bir ara 16 sayıya kadar çıktı. Son saniyelerde Bursa ekibinin üst üste basketleri sadece farkı azaltmaya yetti ve Karşıyaka parkeden 86-81 galip ayrıldı.



ÜÇLÜK YAĞMURU

Ligin en skorer ekiplerinden biri olan Pınar Karşıyaka, Bursa deplasmanında da bunu sürdürdü. Özellikle deplasdış şutlarda yüksek isabet yüzdesi galibiyete katkı sağladı. Litvanyalı yıldız Kuzminskas ise 3 sayı çizgisinin gerisinden 6'da 5 isabetle oynadı.



Üst üste 3'üncü maçını kazanan Pınar Karşıyaka, ligde 14 galibiyete ulaşarak tekrar üçüncü basamağa çıktı. Tofaş ise 7 galibiyette kaldı.

DİĞER