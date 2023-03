Kaf-kaf kış günü bahar bahçe

DOĞANCAN BİNGÖL YAZDI



Lige verilen yaklaşık 1 aylık aranın ardından taraftarıyla buluşan Karşıyaka, devre arasında yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline dönüştü. Yağmurlu havaya rağmen az da olsa coşkulu taraftar yeşil-kırmızılı takımı yalnız bırakmayarak tribünlere geldi. Maçın başında evindeki her maçında olduğu gibi baskılı ve istekli oynayan bir Kaf-Kaf vardı ancak hırçın oyun yaklaşık 15-20 dakika sürdü. İzmir temsilcisi, geri kalan süreçte biraz daha kontrollü ve uzun toplarla rakibin ceza sahasına sızarak gol atmayı isteyen bir kimliğe büründü. Oyunun durgunlaşmasına rağmen Emre fırsatçılığını konuşturup golünü attı ve perdeyi açmış oldu. Her golün sonunda ilk devre geçirdiği durgun günlerin hıncıyla taraftarına koşan Emre gönülleri fethetti. Takımın en skorer ismi Fatih Taşdelen durumu 2-0'a getirdi ve İzmir ekibi rahat bir nefes aldı.



YUSUF KALEDE DEVLEŞTİ

Maçın ortalarında Hacettepe 1945, baskıyı ara ara artırıp net gol pozisyonları yakalasa da kaleci Yusuf adeta kalesinde devleşti ve peş peşe çıkardığı yüzde yüzlük gol pozisyonları Karşıyaka'nın kritik bir 3 puan almasının mimarlarından oldu. Sahaya son dakikalarda giren Namık da bu sezonki 3. golünü atarak KSK'nin 3 puanı 3 golle almasına katkı sundu ve perdeyi kapattı. Maçın sonunda teknik direktör Selahaddin Dinçel, saha kenarında oyuncular kadar yorulmuş, hırpalanmış ancak gururlu bir şekilde büyüklüğünü bildiği taraftarına koştu. Dinçel, her galibiyet sonunda verdiği sözleri yineleyip ve tribünlerle kucaklaştı. Kaf-Kaf'ın önünde 2. Lig adına hala uzun bir yol var. Dinçel hocamızın dediği gibi " O sene bu sene, bundan sonra her sene." Neden olmasın?

