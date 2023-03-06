KSK kendine geldi

FF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, sahasında Hacettepe 1945'i farklı skorla geçti: 3-0. Henüz 1. dakikada Yılmaz'ın ortasında topla buluşan Mustafa Aşan kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. 23'te Ertuğrul sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı. Emre topa müthiş yükseldi: 1-0 32'de Karşıyaka savunmasının anlaşmazlığı sonucu Tuanahan topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı. 42'de Yılmaz'ın pasıyla Emre ceza sahası içinde topu önünde buldu. Emre aşırtma vuruşunda üst direği nişanladı. İlk yarı Kaf- Kaf'ın üstünlüğüyle tamamlandı.55'te rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sarkan Tuanahan, ağları sarstı. Ancak öncesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle hakem golü iptal etti. 57'de Ertuğrul sol kanattan ceza sahasına ortaladı, meşin yuvarlağı önünde bulan Fatih Taşdelen farkı ikiye çıkardı: 2-0. 82'de KSK'de Ali ceza sahası önünde kaleci Gökhan'ın hatası nedeniyle topu önünde buldu. Bu oyuncu az farkla topu auta gönderdi. 90+9'da sağ kanattan ceza sahasına sarkan Recep, topu Namık ile buluşturdu. Kaleci Gökhan'ı çalımlayan Namık skoru belirledi: 3-0.Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, dün Hacettepe 1945'i konuk ettikleri mücadelede oynadıkları son lig maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Şile Yıldızspor maçındaki 11'den farklı olarak Mustafa Durgun'un yerine Fatih Taşdelen, Ali'nin yerine Özgür, Caner'in yerine Soner, Metin'in yerine de Batuhan forma giydi. Karşıyaka'nın devre arasında Karaman FK'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Batuhan Akyüz ile Isparta 32'den takviyesi orta sahada görev yapan Soner Birinci, yeşilkırmızılı forma ile ilk kez resmi bir maça çıktı.Karşıyaka taraftarları, Hacettepe 1945 ile oynanan müsabakaya fazla ilgi göstermedi. Dün İzmir'de etkisini gösteren yağmur KSK tribünlerini etkiledi. Az sayıdaki yeşil-kırmızılı taraftarlar, yoğun yağmur yağışına rağmen tribünlerdeki yerlerini aldı. Kaf-Kaf'ın destekçileri ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlar maç sonunda 3-0'lık galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için dünkü maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.Karşıyaka, lige verilen verilen uzun aranın ardından dün sahasında Hacettepe 1945'i 3-0'lık skorla geçerek, son Şile Yıldız yenilgisini unutturdu. Yeşil-kırmızılılar, ilk 6 mücadelesi veren rakibini 3 golle devirirken puanını da 39'a çıkarıp Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Kaf-Kaf'ta futbolcular ve teknik heyet galibiyetin coşkusunu taraftarlarıyla paylaşarak zaferi kutladı. Karşıyaka, Nevşehir ve 1922 Konya'nın ardından evinde üst üste 3. maçını kazandı.