Hepsiyle gurur duyuyorum

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı olan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, takımının performansıyla gururlu. Sezon başında yenilediği kadrosuyla müthiş bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf'ta Sarıca, yeni hedefler için çok umut verici bir performans sergilediklerini söyledi. "Sezon başında yenilenmemiz gerekiyordu" diyen Sarıca, "Çok sayıda yeni oyuncuyla, zorlu bir fikstürle sezona girdik. Son dönemde çok olgun, seyri güzel, oynayanların, izleyenlerin zevk aldığı bir oyun ve arka arkaya gelen galibiyetler var sahada. Çok zor bir ligde oynuyoruz ama şu anki gidişatımız, yendiğimiz takımlar, oynadığımız basketbol çok pozitif, bizi ilerisi için ümitlendiriyor" diye konuştu



"DAHA ÖNCE YAPTIK"

Bu sezon Galatasaray NEF ve Beşiktaş Emlakjet'i 2'şer kez mağlup eden, Euroleague'de art arda 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i deplasmanda, Fenerbahçe Beko'yu ise evinde yenen Pınar Karşıyaka'da ilk 4 hedeflerini tutturduklarını, sırada çıtayı daha yükseğe taşımanın olduğunu ifade eden Sarıca, "Kazandıkça beklentiyi yükseltiyorsunuz. Biz bunu daha önce de yaptık. Bu sezon deplasmanda 11 maçın 7'sini

kazandık. İç sahada 1 tane mağlubiyetimiz var. Bunlar her geçen gün bizim var olan özgüvenimizi yükseltiyor, oyuncuların motivasyonunu artırıyor. Sezona başladığımız kadroyla gidiyoruz. O bütçeyi imkanlar dahilindeki en iyi kadroyu kurup değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama sezon içinde basketbol şansına da ihtiyacınız var. İnşallah bu sene daha önce yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız da sonunu daha güzel bitiririz" ifadelerini kullandı.



"İLERİYE BAKMAK LAZIM"

Daha önce 2 kez final oynadığı Avrupa'da kupa kazanma hedefine bu sezon da ulaşamayan Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, "Avrupa'da günün performansları çok önemli. Bulunduğunuz grup önemli. Final oynadığımız 2020-2021'de veya yarıda kalan 2019-2020'de kupa bizim elimizden kaçtı. Bunlar sporun içinde olan şeyler. Sonuçta geçen sene Play-In etabında elendiğimiz takım grubumuzdaki diğer takımla final oynadı ve kupayı kazandı. Bu yıl bizim AEK deplasmanında öndeyken kaybettiğimiz maç gidişatı etkiledi. Artık geçmişe değil sezonun kalanına bakmak lazım. Yarın daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunun peşindeyiz" dedi.



TARAFTARA ÇAĞRI

Ligde 21 maçta 16 galibiyetle üçüncü basamakta yer alıp pazar günü evinde zirve yarışında 18 galibiyeti bulunan lider Türk Telekom'u konuk edecek Karşıyaka'da taraftara çağrı yapan Ufuk Sarıca, "Önceki hafta Fenerbahçe Beko buraya lider olarak gelmişti. Lideri yenip zirveden ettik. Türk Telekom şimdi lider ki rakibimize Ankara'daki ilk maçta yenilmiştik. Hafta sonu salonda hem takım hem taraftar olarak tam kadro olacağımızı düşünüyorum. Pazar günü yine taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bizim sahadaki oyunumuzla taraftarımızı coşturup, onların desteğiyle kazanıp yine sonunda da hep beraber ortak sevincimizi paylaşırız" ifadelerini kullandı.

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