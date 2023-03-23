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Haberler Karşıyaka KSK’de yeniler sahnede

KSK’de yeniler sahnede

Yeşil-kırmızılıların ara dönemde kadrosuna kattığı Ferhat Aydın ve Ferhat Katipoğlu Edirnespor maçında ilk kez 18’e alınacak.

23.3.2023

KSK’de yeniler sahnede
TFF 3. Lig 1. Grup'ta son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında geride kalan Karşıyaka'nın ara transfer döneminde Spor Toto 1. Lig'den kadrosuna kattığı iki futbolcu pazar günü Edirnespor deplasmanında ilk kez 18'de olacak. Yeşil-kırmızılıların 6 Şubat'taki yüzyılın en büyük deprem felaketleri sonrası depremden etkilenen illerde bu sezonluğuna ligden çekilen takımlardan Yeni Malatyaspor'dan kiraladığı 10 numara Fatih Aydın ve Adanaspor'dan kiralanan sağ bek Ferhat Katipoğlu antrenman eksiklerini tamamladı. Karşıyaka'ya imza atmadan önce sakatlıktan çıkan Fatih ve depremler sonrası 1 ay antrenman yapamayıp 4 Mart'ta Kaf-Kaf'la anlaşan Ferhat, bireysel çalışmaların ardından takıma katıldı.

DİNÇEL'İN KOZU OLACAKLAR
KSK'YE imza attıktan sonra oynanan 3 maçta kadroya alınmayan iki isim kafileye dahil edilecek. Teknik direktör Selahaddin Dinçel kalan süreçte geniş kadro kozundan yararlanacak. 28 yaşındaki Fatih, deprem bölgesi takımlarından kiralandığı için 3'üncü Lig'de uygulanan maç kadrosunda 25 yaş ve üzeri 10 futbolcunun bulunabilmesi kontenjanına takılmayacak.

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