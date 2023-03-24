Hedefe ulaşacağız

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla zirve ile puan farkını 11'e çıkaran, Play-Off'u da tehlikeye atan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı camianın yüreğine su serpti. Takımın sezon sonunda hedefe ulaşacağını ifade eden Büyükkarcı, "Sezon başında ekibimizi üst lige çıkmak için kurduk. Saha içinde önümüze set çekemeye kalksalar bile biz onları da aşmayı başaracağız. Kulübümüzün kuruluş genlerinde olan hırs ve başkaldırı ruhu bu takımımızda da mevcut. Karşıyaka armasını taşıyan tüm sporcularımıza güvenim tam, sezon sonu arma 2. Lig'de olacak. Bunun başka yolu yok" diye kouştu.



'HAKKIMIZI ÇALAMAZLAR'

Eskişehir maçı için federasyona geniş kapsamlı bir dosya hazırladıklarının altını çizen Büyükkarcı, "Lehimize çalınan komik penaltı ve ofsayt yüzünden kesilen ataklarımızın görüntülerinin bulunduğu bir savunma hazırladık. Bununla ilgili şikayette bulunacağız. Bu bir hakem hatası değil apaçık emek hırsızlığı. Karşıyaka'nın hakkının çalınmasına izin vermeyeceğiz. Alacağım cezalar da şampiyonluk yolunda benim en önemli apoletlerim olacak" dedi. Büyükkarcı, Eskişehir maçı sonrası sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi.



KAF-KAF'TA YILMAZ ŞOKU

Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde tartışmalı bir penaltı kararıyla Eskişehirspor karşısından beraberlikle ayrılan Karşıyaka, Yılmaz Ceylan'ın sakatlığıyla sarsıldı. Devre arasında Somaspor'dan transfer olan ve ilk 11'in vazgeçilmezi haline gelen Ceylan'ın durumu çekilen MR'ın ardından belli olacak. Ayrıca genç oyuncunun Edirnespor deplasmanında oynamayacağı öğrenildi.

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