Dinçel’in öfkesi dinmiyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveden uzaklaşan Karşıyaka'da geçtiğimiz hafta berabere kalınan ve tartışmalı penaltı kararının verildiği Eskişehirspor maçının etkileri devam ediyor. Yarın Edirnespor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek yeşilkırmızılılarda, Eskişehirspor maçının hakemi Levent Buğra Vartemel'e öfke dinmiyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, hakem yönetiminin yanlı ve kusurlu olduğunu söyleyerek verilen tartışmalı kararlara tepki gösterdi. Adalet istediklerini belirten Dinçel, "Biz 24 maçta hakkımız olan penaltıları alamayıp hiç beyaz noktaya gidemedik. Ama rakiplerimize çok kolay penaltı kararları veriliyor. Hakkımız olmayan bir karar istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'nın haksız kararlarla yıpratıldığına dikkat çeken Dinçel, "Çok iyi giderken verilen sıkıntılı kararlar nedeniyle geriliyoruz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Adil yönetin. Bırakın biz sahada elimizden geleni yapalım. Göz göre göre verilmeyen kararlar var. Böyle olunca oyuncularımızın da motivasyonu düşüyor" dedi. Karşıyaka, Eskişehir maçı sonrası federasyona kararlarla ilgili ayrıntılı bir dosya hazırlayıp şikayette bulunmuştu.



DOĞANCAN BİNGÖL

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