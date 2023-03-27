Kaf-Kaf’ın hattı kesildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde lider Türk Telekom'a 85-77 mağlup oldu. Maçın ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte sıkıntı yaşadı. Rıdvan ve Erkan'la üçlükler bulan Telekom, öne geçip farkı kısa sürede 14 sayıya taşıdı. İlk periyot 23-13 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşıyaka ilk periyotta kötü dış atış yüzdesiyle oynayıp Vitto Brown'ın 7 sayısı dışında 3 oyuncudan yalnız 2'şer sayılık skor katkısı alabildi. İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom 32-13'le farkı 19 sayıya çıkardı. Eski Pınar Karşıyakalı Tony Taylor'un üçlüğüyle farkın 22 sayıya ulaştığı anlarda ev sahibinden Vitto Brown üst üste 2 üçlükle rakibin arayı daha fazla açmasına izin vermedi. İlk devre 48-31 Telekom lehine sonuçlandı.



FARKI İNDİRSE DE SONU GELMEDİ

Üçüncü periyodun başında Jaylon Brown ve Angola'nın üçlükleri, Delgado'nun pota altından katkısıyla farkı 11 sayıya indiren Pınar Karşıyaka'ya Türk Telekom yine Taylor'la yanıt verdi. Taylor'un art arda sayılarıyla fark 23 sayıya ulaştı. Dördüncü periyoda 71-52 konuk ekip üstünlüğüyle girildi. Son periyotta Karşıyaka'nın Delgado ve Angola'yla rakibini yakalama çabaları sonuç vermeyince Telekom salondan 85-77 galip ayrıldı.



5 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken evinde bu sezon ikinci kez yenilgiyle tanışan Pınar Karşıyaka, rakibiyle aradaki farkı eritme şansını kaçırıp 22 maçta 16 galibiyette kaldı. Zirvedeki yerini koruyan Türk Telekom ise 19 galibiyete ulaştı.

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