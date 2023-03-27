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Karşıyaka filede yarışta yara aldı

27.3.2023

Karşıyaka filede yarışta yara aldı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig maçında Karşıyaka, konuk olduğu Edremit Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Güre Atatürk Spor Salonun'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kaf-Kaf, ilk seti biraz zor da olsa 25-21 kazanarak durumu 0-1 yaptı. Ardından Edremit, yeşil-kırmızılı ekibin oyundan düşmesiyle seti 25-23 ile durumu 1-1'e getirdi. Ardından Balıkesir temsilcisi baskın oyununu sürdürdü ve başa baş geçen sette durumu 25-23'le seti kazandı ve skoru 2-1 yaptı. Baskılı oyun nedeniyle yorulan ve oyundan düşen Balıkesir ekibi seti KSK'ye farklı bir şekilde verdi ve durum 25-13'e geldi ve İzmir temsilcisi durumu 2-2 yaptı. Tie-break setinde Edremit'e diş geçiremeyen ve seti 15-7 kaybeden Kaf-Kaf mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı, yara aldı.
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