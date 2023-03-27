Karşıyaka’nın yüzü gülmüyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off savaşı veren Karşıyaka, deplasmanda düşme potasındaki Edirnespor'a 3-0 mağlup olarak büyük irtifa kaybetti. Edirnespor maça hareketli başladı. Yeşil-kırmızılılar, 20. dakikada Yasin'in ayağından gelen gole engel olamayarak rakibi karşısında 1-0 geriye düştü. Bu golden sonra Kaf-Kaf'ın Fatih Taşdelen ve Yılmaz ile bulduğu fırsatlarda çabası sonuç vermedi ve ilk yarı Edirne'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



TEHLİKE YARATAMADI

Kaf-Kaf ikinci yarının hemen başlarında ikinci golü kalesinde gördü. Edirnespor 51'de İhsan Uğur ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu golden sonra Karşıyaka gol için rakip kaleye yüklense de rakip kalede tehlike yaratmadı. 90'da ev sahibi ekipte sahneye çıkan Erkan, maçın skorunu belirledi: 3-0. Karşıyaka, düşme potasındaki rakibine yenilerek 40 puanda kalıp, Play-Off hattından çıkarak 8. sıraya geriledi.

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