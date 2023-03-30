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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta isyan var

Kaf-Kaf’ta isyan var

Taraftarlar teknik direktör Erman Güraçar'la yeniden anlaşılması üzerine Başkan Turgay Büyükkarcı ve kurmaylara istifa çağrısı yaptı.

30.3.2023

Gazete

Kaf-Kaf’ta isyan var
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'da yönetime tepkiler sürüyor. Kaf-Kaf'ta yönetimin teknik direktör tercihleri ve takımın Play-Off hattından çıkması sonası taraftar isyan bayrağı açtı. Selahaddin Dinçel yönetiminde 11 maçta kaybedilen 19 puan sonrası teknik adam değişimi kaçınılmaz olmuş, Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim sezona başlanan Erman Güraçar'ı yeniden takımın başına getirmişti. Yeşil-kırmızılı taraftarlar eski teknik direktörleri Erman Güraçar'ın dümene tekrar geçmesinden memnun olmadı. Güraçar'ın yeniden göreve gelmesi camiada büyük şaşkınlık yaratırken sosyal medya üzerinden taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANI
Yeşil-kırmızılılar, "Geri getirecekseniz neden gönderip takımın düzenini bozdunuz?" sorusunu yönetime yöneltti. Kulübün resmi hesabındaki paylaşımların altına yüzlerce olumsuz yorum yaparak tepkisini gösteren taraftarlar başkan Büyükkarcı ve yönetimine de istifa çağrısı yaptı.

DOĞANCAN BİNGÖL
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