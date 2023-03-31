Karşıyaka’dan beyaz sayfa

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son dönemdeki kötü gidişle şampiyonluk yarışında umut tüketirken Play- Off hattından da çıkan Karşıyaka, 11 maçlık ayrılığın ardından halefi Selahaddin Dinçel'in yerine tekrar dümene geçen teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 3 haftadır kazanamayan yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanında dış sahadaki 7 maçlık 3 puan özlemine de son vermeye çalışacak. Dış sahada son olarak Erman Güraçar döneminde 6 Kasım'da Yomraspor'u 1-0 yenen Kaf-Kaf, yine Güraçar'la kötü seriyi bitirip tekrar çıkış yakalamayı hedefliyor.



TEK HEDEF ÜÇ PUAN

Dinçel döneminde 5 deplasman maçında hiç galip gelemezken son 3 dış saha sınavındaki üst üste mağlubiyetlerle ağır yara alan Karşıyaka, Gümüşhane'de mutlaka kazanmayı planlıyor. Ara transferde üst liglerden yapılan 7 takviyeyle ayrıldığı döneme göre çok daha alternatifli bir kadrosu olan Erman Güraçar, önlerindeki 9 final maçında maksimum puanı alacaklarını söyledi.

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