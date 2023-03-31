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Haberler Karşıyaka Pınar KSK bu kez yerini koruyacak

Pınar KSK bu kez yerini koruyacak

31.3.2023

Gazete

Pınar KSK bu kez yerini koruyacak
Geçen hafta Telekom yenilgisiyle ligde yara alan İzmir ekibi, ilk iki şansını zora soktu. Kaf-Kaf, hafta içinde yoğun bir süreç geçirerek puan tablosundaki üçüncülük basamağını kaybetmemek için gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. KSK hafta sonu Merkezefendi Basketbol'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmenin planlarını yaparken, asıl hedefin ise 24. haftada oynanacak Efes maçının olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, 2 hafta sonra oynanacak karşılaşmada Efes'in karşısına kayıpsız çıkıp, puan tablosundaki yerini korumak istiyor. Öte yandan yeşil-kırmızılıların bu süreçte takılması durumunda mevcut konumu da tehlikeye girecek ve şampiyonluk yolundaki Play- Off eşleşmelerinde istediği avantajı sağlayamayacak.
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