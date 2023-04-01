Egeliler kapışıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattının iddialı takımları Pınar Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Deplasmanda son 5 maçını kaybetmesine rağmen bu sezon iç sahadaki müthiş performansıyla ilk 8'den kopmayan Merkezefendi, evinde oynadığı üst üste 8 maçı da kazandı. Pınar KSK ise, 5 maçlık galibiyet serisi sonrası geçen hafta zirve yarışında Türk Telekom'a evinde mağlup oldu. Ligde Pınar Karşıyaka 22 maçta 16 galibiyetle 3'üncü, Merkezefendi ise 10 galibiyetle 7'nci sırada bulunuyor.



DAHA ÜST SIRALARI HEDEFLİYORLAR

EV sahibi Denizli temsilcisi, Kaf-Kaf'ı mağlup ederek Play-Off yarışında sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Yeşilsiyahlılar bu maç öncesinde ilk 8 hattında Galatasaray ve Büyükçekmece ile yarışıyor. Pınar Karşıyaka ise Play-Off'a iyi bir sıradan girebilmek için hata yapmak istemiyor. Kaf-Kaf da Anadolu Efes ile aynı galibiyet sayısına sahip durumda.



MCCOLLUM SAKATLANDI

Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollum sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir" denildi. ABD'li oyuncunun tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.

DİĞER