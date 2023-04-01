Karşıyaka’da savunma alarmı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattının dışında kalarak büyük yıkım yaşayan Karşıyaka'nın savunma hattı da alarm veriyor. İlk devre şampiyonluk hesapları yapan ve defans hattıyla rakiplerine geçit vermeyen Kaf- Kaf, bugünlerde aynı performansı sergileyemiyor. Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta kalesinde toplam 9 gol gören ve 0.50'lik bir ortalama tutturan yeşil-kırmızılılar bu tabloyu ikinci yarıda sürdüremedi. Karşıyaka, ikinci devrede oynadığı 8 karşılaşmada rakiplerine 12 kez geçit verdi.



GOL YEME ORANI ÜÇ KATINA ÇIKTI

İzmir temsilcisi, ikinci yarıda henüz sekiz karşılaşma oynamasına rağmen, ilk yarıdaki gol yeme oranının çok üzerine çıktı. Bu dönemde 0.50'lik maç başına gol yeme oranı, 1.50'ye yükselerek üç katına çıktı. Yeşil-kırmızılıların savunması son 3 maçta adeta dağıldı. Kaf-Kaf, son Karaköprü, Eskişehir ve Edirnespor maçlarında toplam 8 gole engel olamadı. Karşıyaka'nın savunması yeşil-kırmızılı taraftarların ağır eleştirisine de maruz kaldı. Defans oyuncuları Batuhan Akyüz, Ertuğrul Sancaktutan, Soner Birinci, Metin Peker dörtlüsü yeniden takımın başına geçen teknik direktör Erman Güraçar'dan da uyarı aldı.



KART CEZALARI SONA ERDİ

Karşıyaka'nın tecrübeli forveti Emre Gemici ile orta saha oyuncusu Soner Birinci, Eskişehirspor maçında gördükleri kart nedeniyle Edirnespor karşılaşmasında forma giyememişti. Bu müsabakalarda cezalarını tamamlayan deneyimli oyuncuların teknik direktör Erman Güraçar'ın şans vermesi halinde Kelkit Belediye deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor.



DOĞANCAN BİNGÖL

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