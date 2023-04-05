KSK’nin her maçı final

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Selahattin Dinçel'in yerine yeniden göreve getirilen teknik direktör Erman Güraçar, ayağını yere sağlam basıyor. Takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Kelkit Bld'yi 3-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Güraçar, hedefe adım adım yürüyeceklerini ifade etti. Önlerinde final niteliğinde 8 maç olduğunu belirten Güraçar, "Sadece bir maç kazandık. Önümüzde oynanmamış 8 maç daha var. Grupta 6 takım birbirlerine çok yakın puanda. Grup ikincisiyle aramızda 3 puan var. Alacağımız seri galibiyetlerle öncelikle bir an önce Play-Off'u garantilemeli, ardından daha yukarıyı hedeflemeliyiz" dedi.



SERİ GALİBİYET PEŞİNDELER

Kelkit zaferi ile 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta seri galibiyet özlemini de bitirmeye çalışacak. Ligde son seri galibiyetlerini yine Erman Güraçar yönetiminde ilk yarıda Yomraspor ve Amasyaspor FK'yı yenerek alan Kaf-Kaf, 15 maçtır üst üste 2 galibiyeti bir arada göremedi. Bu hafta cumartesi günü grupta düşme hattında son sırada yer alan Yomra'yı konuk edecek yeşil-kırmızılılar, seri yakalayıp bir an önce Play-Off'u garantileme hesapları yapıyor. Teknik patron Erman Güraçar, taraftarlara çağrıda bulunarak cumartesi stadı doldurmalarını istedi.



EMRE GEMİCİ ÇIKIŞ YAKALADI

Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı Emre Gemici, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. 28 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılı formayla ligde çıktığı son 4 maçta 6 gol kaydetti. Böylece Gemici, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 11 gol kaydederek, 11 gollü Fatih Taşdelen'le birlikte takımın en fazla gol atan oyuncusu oldu.

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