Bahtsız Burak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka'da Burak Karapınar'ın sakatlık kabusu yakasını bırakmıyor. 23 yaşındaki altyapı patentli sol bek Karapınar, sakatlık nedeniyle 3 sezonda 3 kez sezonu kapattı. Yeşil-kırmızılılarda 1 yıl içinde 2 kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan genç savunmacı bu kez de yine dizinden menisküs ameliyatı oldu.



DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

Daha önce 2 Aralık 2020'deki Batman Petrolspor maçında çapraz bağlarından ameliyat olan Burak, 9 ay sonra sahalara döndü. Geçen sezon başında takımın bankosu olan Burak 4 Aralık 2021'de Fethiyespor'la deplasmanda oynanan maçta çapraz bağlarından yine sakatlandı. Sezonu kapatan talihsiz futbolcu bu sezon dizinden yine sakatlandı. Menisküs yırtığı tespit edilen sol bek tekrar bıçak altına yatıp ameliyat olurken ligin kalan bölümünde forma giyemeyecek.



KSK'DE İKİ YILDIZ YOK

Karşıyaka'da ayak bileğindeki bağ zedelenmesi nedeniyle Ertuğrul Sancaktutan ve ayak serçe parmağında çatlak tespit edilen Fatih Taşdelen, Yomraspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan sol adalesinde zorlanmaya dayalı travma tespit edilen Yılmaz Ceylan'ın ve kaburgasına darbe alıp antrenmanı yarıda bırakan Burak Başkaya'nın ise Yomra karşısında 18 kişilik kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

DİĞER