Kaf-Kaf’ın gözü Efes’te

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 17 galibiyetle puan tablosunda 3'üncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın konuk edeceği güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözüne kestirdi. Bu sezon evinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup eden Kaf-Kaf, aynı galibiyet sayısıyla tek basamak altında yer alan rakibini de yenerek hem puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı, hem de Anadolu Efes'i ikili averajda da geçmeyi planlıyor. İlk yarıda İstanbul'daki uzatmaya giden maçı 112-111 kazanan Karşıyaka, yine kazanırsa 3'üncü sıradaki yerini koruyup Play- Off'ta saha avantajı için önemli bir adım atacak. Bu sezon evinde art arda 8 galibiyetin ardından lider Türk Telekom'a yenilen Karşıyaka'da taraftarların Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu yine tıklım tıklım doldurmaları bekleniyor.

DİĞER