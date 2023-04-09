KSK takıldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde Yomraspor ile golsüz berabere kaldı. Karşıyaka, galip gelememesine rağmen bu skorla puanını 44 yapıp rakibi Nevşehir Belediyespor'un evinde Elazığspor'a son anlarda penaltı golüyle 3-2 mağlup olmasıyla bitime 7 hafta kala Play- Off hattını tekrar yakaladı. 12. dakikada Yılmaz, ceza sahası dışından sert ve isabetli bir şut çekti ancak top az farkla auta çıktı. 28'de sol kanattan ceza sahasına girip şutunu kullanan Yılmaz topu üst direğe nişanladı. 36'da Emre, sağ kanattan Yılmaz'ın ortaladığı topa iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti. 45'te Ali, ceza yayı üzerinden şutunu kullandı ancak kaleci tokatlayarak kornere gönderdi. 45+2'de Yılmaz, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, boşta kalan topa Metin vurdu ancak üstten auta gönderdi.

RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURAMADI

50'de sağ kanattan topu penaltı noktası üzerinde ortalayan Mustafa, topu Furkan'la buluşturdu. Meşin yuvarlağı kontrol eden oyuncu şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı. 78'de Yılmaz, Yomraspor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı auta gönderdi. 88'de Metin'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emre, kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti. Karşıyaka, yine düşme hattındaki bir rakibini yenemedi.



MİNİ YORUM / Dogancan BINGÖL

KARŞIYAKA'DA BARDAK TAŞTI

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, bugün evinde ligin dibine demir atmış ve düşmesine kesin gözüyle bakılan Yomraspor ile berabere kalarak Play-Off'u bile riske etti. Sezonun en kötü ve etkisiz oyununu oynayan yeşil-kırmızılılar sahada varlık göstermedi. Rakibi eğer birkaç net pozisyonu değerlendirebilseydi Kaf-Kaf'ın mağlup olması sürpriz olmazdı. Bugün düşme hattında bir takım izlenimini Yomra değil de KSK verdi. Maçın son dakikalarında taraftar da oynanan etkisiz oyuna ve isteksiz oyunculara tepki gösterdi. Özetle taraftarın da sabrı taştı. Son 10 dakika boyunca oyuncuları alkış ve ıslıklarla protesto eden taraftarlar oyunculara ve yönetime istifa çağrısı yaptı. Gerginlik saha içine de yansıdı ve maç esnasında bazı oyuncuların birbiriyle sözlü tartışmaya girdiği göze çarptı. Bir aralar zirve hesapları yapan İzmir temsilcisi, şu oyun sürerse Play-Off hayalleri bile kuramaz. Koskoca çınarın 3. Lig'de çırpındığını görünce bu sistemin ve yönetimin başarılı olmadığı aşikâr. Bir zamanlar üst liglerde rakiplerine toz yutturan camianın gelişim gösterememesi ve ilçe takımları karşısında bile

zorlanması içler acısı. Birilerinin bu kötü gidişe son vermesi gerekiyor. Yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Değişen bir şey yok, yani özetle Karşıyaka

yerinde sayıyor.