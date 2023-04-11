KSK damgası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'i bu sezon ikinci kez yenen Pınar Karşıyaka, zirveye damga vurdu. Bu sezon evinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF, Beşiktaş Emlakjet gibi rakiplerini mağlup ettikten sonra Anadolu Efes'i de 98-83'le geçen Kaf-Kaf, puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı. Normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 maçta 18 galibiyete ulaşan Karşıyaka 17 galibiyette kalan Efes'i sollarken, olası puan eşitliği durumunda sezonun ilk yarısında deplasmanda 112-111 yendiği rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirdi.



ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET GELDİ

Takımın yıldız oyun kurucusu Errick McCollum'un sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, antrenör Ufuk Sarıca'nın da henüz ilk periyotta hakemler tarafından diskalifiye edilmesine rağmen kazanmayı başaran Karşıyaka, Anadolu Efes'i evinde üst üste üçüncü kez mağlup etmeyi başardı. Kaf-Kaf, rakibini geçen sezon İzmir'de ligde 78-73, Play-Off'ta ise 79-73 yenmişti. Ekibine teşekkür eden Sarıca, "Oyuncularım bütün maçı domine etti. Efes'i bir sezon içinde 2 defa yenmek kolay değil. Sahadan atılmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Teknik faulsüz direkt diskalifiye edilmek ağır bir karardı" dedi.



A.EFES OTOBÜSLE DÖNÜNCE İSYAN ÇIKTI

Bu sezon Euroleague'de Play-Off'u göremeyen, ligde de dördüncü sıraya gerileyen Anadolu Efes'te Kaf-Kaf yenilgisi sonrası isyan çıktı. Karşıyaka maçı uzun sürünce İstanbul'a dönüş uçağına yetişemeyen kafile, sonraki uçuşlarda da yer bulunamayınca takım otobüsüyle dönmeye karar verdi. Ancak takımın yıldızları Will Clyburn ile Shane Larkin'in obüsle dönmek istemediği öğrenildi. Otobüs iki oyuncu olmadan hareket ederken ikili beraber döndü.

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