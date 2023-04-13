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Haberler Karşıyaka KSK yine kayıp

KSK yine kayıp

Teknik direktör değişikliği sonrası çıkış arayan Kaf-Kaf yine umduğunu bulamadı. 3. Lig'de Play-Off yarışı veren Kaf-Kaf, Amasya deplasmanında mağlup olarak fırsat tepti. Maçta 2 topu direkten dönen yeşil-kırmızılılar, rakiplerinin kazandığı haftada ağır yara aldı

13.4.2023

Gazete

KSK yine kayıp

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Amasyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Dk. 21'de sağ kanatta Yılmaz'ın yaptığı ortaya yükselip kafa vuruşunu yapan Emre, direği nişanladı. Ardından dönen topu tamamlamak isteyen Ali, kaleciyi geçemedi. 24. dakikada Ethem'in yaptığı ortaya yükselip kafasıyla vuran Yakup, kaleciyi geçmeyi başaramadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

OYUNDAN DÜŞTÜLER
58. dakikada soldan topu ortalayan Buğra, meşin yuvarlağı Mustafa ile buluşturdu. Şutunu çeken oyuncu, fileleri havalandırdı ve ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 63'te sağ kanattan topu ortalayan Yılmaz, topu Emre ile buluşturdu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu üst direği geçemedi. 85. dakikada Fevzi Can, Karşıyaka savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, köşeye vuran oyuncu meşin yuvarlağı auta gönderdi. 90+3'te Taha ceza yayının üzerinden topu Fevzi ile buluşturdu, şutunu kullanan oyuncu fileleri havalandırdı: 2-0. Maç bu skorla sona erdi.

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