Kaf-Kaf bir türlü hedefi tutturamıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta hafta sonu sonuncu Yomraspor'la evinde golsüz berabere kalıp taraftarını kızdıran Karşıyaka, son olarak deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-0 yenilerek şampiyonluk hayalinden sonra Play- Off hedefinden de sapmaya başladı. Son 5 deplasman sınavında 4 yenilgi alan Kaf-Kaf, grupta rakiplerinin de kazandığı haftada geriye düştü. Bitime 6 maç kala 44 puanda kalıp Play- Off hattı dışında yedinci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, ilk 6'daki yerini kaptırdığı Nevşehir Belediyespor'un 3 puan gerisine düştü. Grupta şampiyonluğa koşan lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 13, direkt Play-Off finaline kalacak 2. sırada yer alan 52 Orduspor FK'nın da 8 puan gerisinde kalan İzmir temsilcisinde Yomra maçında yönetimi istifaya çağıran taraftarların tepkisi sosyal medyada iyice büyüdü. Yeşil-kırmızılı taraftarların tepkisinden futbolcular, teknik direktör Erman Güraçar, sportif direktör Atilla Güneş, şube yönetimi ve Başkan Turgay Büyükkarcı nasibini aldı.

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