Kaf-Kaf düşüşe geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, istikrarsızlığıyla geleceğe ışık vermiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ilk devre lider Yeni Mersin İY ile puan farkını 6'ya kadar düşürüp zirve umutlarını koruyan yeşil-kırmızlılar, son olarak Amasyaspor mağlubiyetiyle hedefinden şaştı. Bir türlü beklediği sonuçları alamayan Kaf-Kaf, şampiyonluk hesapları yaparken ilk 6 hayalleri kurmaya başladı. Play-Off hattının altında bulunan Nevşehir Bld ile puan farkı 3'e çıkan ve taraftarla yönetimin ters düştüğü İzmir temsilcisi, devre arasında yaptığı flaş transferlere rağmen geriye düştü.



KSK'NİN YOLU DİKENLİ

Karşıyaka'da iki farklı teknik adamla çıktığı son 6 maçta tek galibiyetle yetinerek şampiyonluk yarışından sonra Play-Off hattının da dışında kalan Karşıyaka, son 6 sınavda sezonun kaderini belirleyecek. Ligde pazar günü Ağrı 1970 Spor'u kötü gidişi sonlandırmak için ağırlayacak yeşil-kırmızılılar, 23 Nisan'da Çatalcaspor deplasmanına çıktıktan sonra üst üste şampiyonluk yarışındaki rakipleri 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu (D) ve Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak. Kaf-Kaf sezonun son haftasında ise Elazığspor'a konuk olarak 2. Lig umudunu sürdürebilmek için ligi Play-Off hattının içinde tamamlamaya çalışacak.

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