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Haberler Karşıyaka KSK telafi etti

KSK telafi etti

Geçen hafta Aliağa Petkim'e yenilen Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'yı farklı yendi. Kaf-Kaf bitime 4 maç kala üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

24.4.2023

Gazete

KSK telafi etti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen Ramazan Bayramı'nın son günü, Pınar KSK evinde Darüşşafaka Doğuş'u farklı mağlup etti: 101-76. Karşıyaka bu sonuçla normal sezonun son 4 maçına 26 haftada 19 galibiyetle takipçisi A.Efes'in önünde girdi. Yeşil-kırmızılıların Play-Off'taki olası rakiplerinden Darüşşafaka ise altıncılıkta kaldı.

2. PERİYOTTA FARK AÇILDI
Maçın başında iki takım da skor üretmekte güçlük yaşadı. İlk periyot 13-12 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyoda Brown ve Kuzminskas'ın 3 üçlüğüyle başlayan Kaf-Kaf farkı açtı. Yeşil-kırmızılılar farkı 16 sayıya kadar yükseltti ve ilk yarı 39-26 bitti. 3. periyotta Thomas, McCollum ve Kuzminskas'ın üçlükleriyle farkı yeniden 15'e çıkardı. Karşıyaka 20 sayı farkla önde girdiği son bölümü101-76 üstün tamamladı.
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