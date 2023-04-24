KSK telafi etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen Ramazan Bayramı'nın son günü, Pınar KSK evinde Darüşşafaka Doğuş'u farklı mağlup etti: 101-76. Karşıyaka bu sonuçla normal sezonun son 4 maçına 26 haftada 19 galibiyetle takipçisi A.Efes'in önünde girdi. Yeşil-kırmızılıların Play-Off'taki olası rakiplerinden Darüşşafaka ise altıncılıkta kaldı.



2. PERİYOTTA FARK AÇILDI

Maçın başında iki takım da skor üretmekte güçlük yaşadı. İlk periyot 13-12 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyoda Brown ve Kuzminskas'ın 3 üçlüğüyle başlayan Kaf-Kaf farkı açtı. Yeşil-kırmızılılar farkı 16 sayıya kadar yükseltti ve ilk yarı 39-26 bitti. 3. periyotta Thomas, McCollum ve Kuzminskas'ın üçlükleriyle farkı yeniden 15'e çıkardı. Karşıyaka 20 sayı farkla önde girdiği son bölümü101-76 üstün tamamladı.

DİĞER