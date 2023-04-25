Karşıyaka puana sevindi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çatalcaspor'dan aldığı 1 puana sevindi. Puan cetvelinde 48 puanla 6. sıradaki yerini koruyan Kaf- Kaf, en yakın rakibi Nevşehir Belediyespor'un 1922 Konyaspor'la berabere kalmasıyla averajla haftayı Play-Off hattında tamamladı. İzmir temsilcisi, ayrıca bir üst basamakta yer alan Karaköprü Belediyespor'un aldığı yenilgiyle ise aradaki puan farkını da 5'e indirdi.



İKİ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, özellikle son 7 haftada üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yara alsa da, son iki haftada tekrar çıkışa geçti. Geçen hafta Ağrı 1970 Spor'u yenen yeşil-kırmızılılar, bu haftayı da beraberlikle geçerek iki maçlık yenilmezlik serisine imza attı



ZORLU VİRAJLAR DÖNECEK

Karşıyaka, yarışta önündeki 3 maçı ilk 3 sıradaki rakipleriyle oynayacak. Yeşilkırmızılılar kritik sürece pazar günü 3. sıradaki 52 Orduspor'u konuk ederek başlayacak. 7 Mayıs'ta lider Yeni Mersin deplasmanına çıkacak olan Kaf-Kaf, ardından 2. sıradaki Belediye Kütahya ile kapışacak.



BERKE ÖZBAY

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