KSK zoru sever

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 19 maçtır seri galibiyet yakalayamayıp zirve yarışında geriye düşen Karşıyaka, Play- Off hedefini de ıskalamamak için son 4 haftada birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. Nevşehir Belediyespor'un averajla önünde Play-Off hattında bulunan Kaf-Kaf, önündeki 3 maçı şampiyonluk yarışında ilk 3 sıradaki rakiplerle oynayacak. Grupta bitime 4 maç kala 48 puanla 6. basamakta bulunan Karşıyaka, bu hafta pazar günü 55 puanla 3. sırada olup şampiyonluğa ulaşamasa da 2'nciliği elde ederek direkt Play- Off finali oynama peşindeki 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.



İLK YARIDA GALİBİYETİ YOK

Orduspor FK sınavının ardından 61 puanla şampiyonluğa koşan lider Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanına çıkacak Karşıyaka, sonraki hafta ise şu an 56 puanla 2. basamaktaki Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi grubu Elazığspor deplasmanıyla tamamlayacak. Bu 4 rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp hiç galip gelemeyen Kaf-Kaf, 2'nci Lig hedefi için kendi göbeğini kendi keserek bu kez maksimum puanı toplamaya çalışacak. Karşıyaka'nın yarışta aynı puanı paylaştığı rakibi Nevşehir Belediyespor ise kalan 4 maçta alt sıralardaki Şile Yıldızspor, Hacettepe 1945 ve Eskişehirspor'un yanı sıra Play-Off hattındaki Karaköprü Belediyespor'la oynayacak.



KOZU YİNE FATİH OLACAK

İzmir temsilcisinde 27 mücadelede forma giyen ve rakip ağları 12 kez sarsan Fatih Taşdelen, takımının en önemli hücum kozu konumunda bulunuyor. Takımının en golcü oyuncusu durumunda da olan tecrübeli santrafor, pazar günü oynanacak kritik 52 Orduspor maçında da rakip ağları sarsmanın hesaplarını yapıyor

