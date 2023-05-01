KSK yıkıldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi, son 3 hafta öncesi Play-Off hattının dışında kaldı. Ligde bitime 3 maç kala dün Şile Yıldızspor'u 4-3 yenen Nevşehir Belediyespor'a 3 puan farkla geçilen Kaf-Kaf, 48 puanla yedinci sıraya geriledi. 20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Ordusporlu Batuhan'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.



ATAMAYANA ATTILAR

27'de gelişen Karşıyaka atağında Emre Gemici ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta gitti. 31'de ev sahibi gole yaklaştı. Emre'nin sağdan ortasında Yılmaz topu ceza sahasında Ali Say'ın önüne bıraktı, Ali'nin gelişine şutu üstten az farkla auta çıktı. 63'te 52 Orduspor öne geçti. Sergen'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sefa, kaleci Yusuf'u karşı karşıya pozisyonda avladı: 0-1. 90'da Fatih Aydın'ın ceza yayından şutu yandan auta çıktı. 90+4'te dakikada Karşıyaka ceza alanında oluşan karambolde Sefa aşırtma bir şutla skoru ilan etti: 0-2.



MAÇ SONU BÜYÜK TEPKİ

Karşıyaka taraftarları maç sonunda yönetim ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi yine istifaya davet eden yeşil-kırmızılılar, oyunculara da öfke kustu. Taraftarın tepkisinin ardından takım kaptanı Mustafa Aşan maç bitimi formasını çıkararak tribünlere el sallayıp soyunma odasına gitti. Tribünü dakikalarca terk etmeyen taraftarlar Büyükkarcı ve yönetime tepkilerini sürdürdü.



KAF-KAF İÇİN SENARYO YILLARDIR HEP AYNI

İkinci devre verdiği sinyallerle Play-Off hattına girmesi zor gözüken Karşıyaka, ilk 6 içinden çıktı ve taraftarını kahretti. Maç boyunca baskın oynamaya çalışsa da bir türlü etkili pozisyon üretemeyen Kaf-Kaf, rakibinin 2 golüne engel olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, maçın başında ne kadar inanmış ve taraftarla bütünleşmiş bir görüntü verse de sanki taraftar bu havayı yaratmakta biraz geç kaldı. Sezon boyunca neredeyse boş tribünlere oynayan Karşıyaka taraftarı, 3 maç kala takıma sahip çıkmak istedi ancak iş işten geçti. Yıllardır 3. Lig'e çakılı kalmış İzmir'in en köklü kulübü olan Karşıyaka Spor Kulübü gözüken o ki bu sene de olduğu yerde saymaya devam edecek. Çok büyük bir sürpriz olmazsa sezon başında zirve hayalleri kurup Yeni Mersin İdman Yurdu'nun ensesinde gezinen İzmir ekibi, bu seneyi Play-Off oynamadan kapatacak. Ne diyelim Karşıyaka için senaryo hep aynı, kaçan balık büyük oldu.



MİNİ YORUM/ DOĞANCAN BİNGÖL

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