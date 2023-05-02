Karşıyaka kaynıyor

Son 5 yıldır yer aldığı en alt profesyonel lig kategorisi olan TFF 3. Lig'den kurtulmak için her seneye mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka bu sezon da erken havlu atmaya yaklaştı. Evinde önceki gün 52 Orduspor'a yenilerek 48 puanda kalan Kaf-Kaf, haftaya puan puana girdiği rakibi Nevşehir'in kazanmasıyla irtifa kaybetti. 6. sıraya yükselen Nevşehir'in 3 puan gerisine düşen İzmir ekibi, büyük avantaj yitirirken bitime 3 hafta kala Play-Off şansını da iyice tehlikeye soktu. Daha önce transfer yasağı nedeniyle altyapıdan gelen oyuncularının yer aldığı kadrosuyla ligde 2 kez Play-Off oynayan, yasağı açtıktan sonra geçen sezon 20 transfer yapıp küme düşmekten son haftalarda yakaladığı çıkışla kurtulan Kaf-Kaf, bu yıl da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kadrosunu bu yıl üst liglerden 13 takviye yaparak yıldızlar topluluğu haline getiren yeşil-kırmızılılar tek hedefi şampiyonluk olarak belirlerken, aldığı olumsuz sonuçlarla Play-Off'un da dışında kaldı.



YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ YAĞDI

Karşıyaka tribünleri 52 Orduspor maçı sonunda 5.5 yıldır koltukta oturan Kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimini uzun süre istifaya davet etti. Taraftarlar futbolculara da maç sonu küfürlü tepki gösterirken, 9 yıldır forma giyen kaptan Mustafa Aşan'ın soyunma odasına giderken formasını çıkarıp tribünlere "tamam" işareti yapması ise dikkat çekti.

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