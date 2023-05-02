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Haberler Karşıyaka Potada ilk iki şansı azaldı

Potada ilk iki şansı azaldı

2.5.2023

Gazete

Potada ilk iki şansı azaldı
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, son maçında konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'a 106- 99 kaybederek yarışta ağır yara aldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, 19 galibiyetle haftayı tamamlarken İzmir ekibinin en yakın tamamlarrakibi olan 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise maç eksiğine rağmen 21 galibiyeti bulunuyor. Ligin bitimine son 3 hafta kalırken, İzmir temsilcisinin ilk iki şansı da iyice azaldı. Pınar KSK'nin sezonu ilk iki içinde bitirmesi için kalan üç maçını da kazanıp, rakibi F.Bahçe'nin maksimum bir galibiyet alması gerekiyor. Başantrenör Ufuk Sarıca, "3 maçı da kazanarak ligi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.
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