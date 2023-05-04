Kriz büyüyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde 52 Orduspor FK yenilgisiyle bitime 3 hafta kala zirve yarışına havlu atan, Play-Off hedefinin de 3 puan gerisine düşen Karşıyaka'da kadroda yine operasyon yapıldı. Aldığı olumsuz sonuçların ardından taraftarlarla arası açılan yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor. Kritik 52 Ordu sınavı öncesi Soner Birinci ve Recep Türköz'ü kadro dışı bırakan kurmaylar devre arasında kiralık olarak transfer edilen isimlerden Nuri Fatih Aydın ve Burak Başkaya'yı da takımdan elendi.



4 FUTBOLCU YOLCU

Deprem nedeniyle ligden çekilen Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan 10 numara Fatih Aydın, haftalarca kadroya giremeyip yalnız son 4 maçın 3'ünde son dakikalarda forma giydi. Fethiyespor'dan kiralanan ön libero Burak da 9 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Sezon başında Çorum FK'dan kadroya katılan Recep haricinde Soner, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'nın kadro dışı kalmasıyla Kaf-Kaf ara transfer döneminde aldığı 7 isimden 3'ünü kadrodan elemiş oldu.



KAPTAN MUSTAFA İDMANA ÇIKMADI

Karşıyaka'da 9 yıldır forma giyen kaptan Mustafa Aşan da krize neden oldu. 52 Orduspor FK maçı bitiminde taraftarlar futbolculara küfürlü tepki gösterince formasını çıkarıp tribüne eliyle, "Tamam" işareti yapan tecrübeli futbolcunun haftanın ilk antrenmanına da çıkmadığı öğrenildi. Aşan'ın tepki olarak idmana çıkmadığı bildirilirken, futbolcu ile ilgili son kararı yönetim kurulu verecek. Aşan, KSK'de toplam 247 maça çıkmış ve rakip ağlara 6 gol göndermişti.

DİĞER