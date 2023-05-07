KSK pes etmedi

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, son periyottaki etkili oyunuyla Bahçeşehir Koleji'ni 86-82 yendi. Karşılaşmaya Morgan'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan rakibine Vitto Brown ve Kenan'ın 9 sayısıyla cevap veren Pınar Karşıyaka, 4. dakikada 9-5 üstünlük kurdu. Kalan bölümde tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, periyodu 21-20 galip tamamladı. İlk 3 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 26-24 üstünlüğüyle geçilen 2. periyodun son 3 dakikasına 36-36 eşitlikle girildi. Kuzminskas ve Vitto Brown'la etkili olan ev sahibi ekip soyunma odasına 46-43 önde gitti.

SON DAKİKALAR NEFESLERİ KESTİ

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Yiğit, Smith ve Hall'le basketler üreten konuk ekip, Smith'in üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 70-59. Bahçeşehir Koleji Periyodu 71-62 önde tamamladı. Son periyodun başında Yiğit'in 3 sayılık basketiyle farkı 12 sayıya (74-62) çıkaran Bahçeşehir Koleji, son 6 dakikaya 82-73 önde girdi. Hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, 11-0'lık seriyle 38. dakika içinde 84-82 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip son hücumda Berkan'ın basketiyle müsabakadan 86-82 galip ayrıldı.