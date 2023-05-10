Karşıyaka’ya 3 puan yetmiyor

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de son haftalar nefesleri kesiyor. Zirve ve Play-Off yarışı iyice hız kazanırken, son maçlar öncesi ince hesaplar yapılmaya başlandı. 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattının 4 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da moraller bozuldu. Şansı azalan Kaf-Kaf'a artık son 2 maçta kazanmak yetmiyor. Bu hafta zirve yarışındaki güçlü rakibi Kütahyaspor'u konuk edecek olan Karşıyaka kazanamazsa havlu atacak. Kazanırsa, umutlarını son maça taşımak için 6. sıradaki Nevşehir'in Karaköprü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

SOMA'NIN DA İŞİ ZOR

2. Lig Beyaz Grup'taki Somaspor'un durumu da Karşıyaka'ya benziyor. Ege ekibi, son 2 haftada kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor (D) ve iddiası kalmayan Afyonspor'la karşılaşacak. 51 puanlı Soma 2'de 2 yapıp, 54 puanlı Ankaraspor ile 52 puanlı Düzcespor'un puan kaybetmesini umacak.

KARŞIYAKA'DA GÖZLER KONGREDE

Karşıyaka'da gözler mali genel kurul sürecine çevrildi. Yeşil-kırmızılılarda bu ay yapılması gereken olağan mali genel kurulun seçimli olmasını talep ederek başkanlığa aday olacağını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, pazar günü birlikte hareket ettiği eski yöneticiler ve iş adamlarıyla beraber camiayla buluşarak gövde gösteri yaparken, Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin kararı bekleniyor. Futboldaki başarısız tablo yüzünden istifaya davet edilen Büyükkarcı'nın sandığa gitmeyi düşünmediği bilinirken, yönetimin mali kongre kararını alması bekleniyor.