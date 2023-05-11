KSK’den yeni proje

İZMİR'de 2.5 yıl önce bir kripto para borsası aracılığıyla kripto para çıkarıp bu alanda öncü kulüp olan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni projenin startını verdi. Farklı bir kripto para borsasıyla önceki haftalarda anlaşarak TFF 3. Lig 1. Grup'taki futbol takımının göğsüne 2.5 milyon TL bedelle şirketin forma reklamını alan yönetim, firmayla çıkaracağı kulübün ikinci kripto parasını resmen duyurdu. Daha önce KSK Fan Token'ı piyasaya süren Karşıyaka, Cordelia Coin adını alacak ikinci kripto para projesinde 35 milyon Dolar gibi dev bir kaynak hayal ediyor. Karşıyaka'da yönetimin kulüp üyelerine gönderdiği projeyle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PARA KULÜBÜN HAZİNESİNE AKTARILACAK

"Türkiye'de ve dünyada öncü olduğumuz taraftar token uygulaması ile başlayan süreç artık kulübün mevcut ve gelecek potansiyelini de düşünerek oluşturduğumuz dijital ekonomi projemiz başlıyor. Proje içerisinde öngördüğümüz 35 milyon USD'lik kaynak, kulübün hazinesinde yer edecek, atılım projeleri için kaynak yaratılması, şahıs ve kurumlara olan borçların temizlenmesi, hayallerimizi süsleyen her proje için Karşıyaka camiasının desteği ile gerçekleşmesi için altyapı hazır edildi, çalışmalarda sona gelindi. Karşıyaka üyeleri ve tüm camiası olarak Karşıyaka Spor Kulübü ile alakalı yaratılan tüm ekonominin, kaynakların ve olanakların Karşıyakamız için kullanılması için teknolojiyi kullanacağız. Tüm paydaşları heyecanlandıran bu proje, Karşıyaka'mızın bugünü olduğu kadar geleceğinin de garantisi olacaktır."

İLKER ERGÜLLÜ'DEN ELEŞTİRİ GELDİ

Karşıyaka'da yönetime seçimli genel kurul çağrısı yaparak kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, yeni kripto para projesini eleştirdi. Sezon başında futbol takımına şirketi Endo Endüstriyel aracılığıyla isim ve forma sponsorluğu verme teklifi yönetime takılan Ergüllü, yönetimin henüz 2 yıl önceki kripto para projesinin fiyaskoyla sonuçlandığını söyledi. Ergüllü, "Dünyada hiçbir spor kulübünün iki farklı özel şirketten iki farklı kripto parası yok ama 110 yıllık tarihi olan Karşıyaka'mızda yönetim her sene kafasına göre kripto para çıkarıyor. Birileri kulübün adını kullanıp üzerinden para kazanacak ama coin yine beklenen rakamlara ulaşmazsa sonunda zararlı çıkan Karşıyaka olacak. Kulüpten coin ile ilgili yapılan açıklama çok basit ve profesyonellikten uzak. Projenin altı çok boş" dedi.