Evdeki hesap çarşıya uymadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, en yakın rakibi Nevşehir Belediyespor'un 4 puan gerisine düşerek 2. Lig'e yükselme umutlarını büyük ölçüde seneye bıraktı. Bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve ikinci yarı aldığı 6 mağlubiyet, 4 beraberlikle büyük çöküş yaşayan Kaf-Kaf, kaybettiği 26 puanla ilk 6'dan uzaklaştı. Sezon başında liderliğe göz diken ve zirvedeki Yeni Mersin ile puan farkını 4'e kadar indiren KSK, ilk yarıda gösterdiği başarılı grafiği 2. yarı yakalayamazken, başarısız sonuçlar peş peşe gelince İzmir ekibi kendisini Play-Off hattının dışında buldu.



DOĞANCAN BİNGÖL

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