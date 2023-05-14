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Haberler Karşıyaka Karşıyaka zincir kıracak

Karşıyaka zincir kıracak

14.5.2023

Gazete

Karşıyaka zincir kıracak
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off umudunu son haftaya taşıyabilmek için salı günü şampiyonluk yarışında 2. sıradaki Belediye Kütahyaspor'u yenmek zorunda olan Karşıyaka, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine de son vermeye çalışacak. Ligde özellikle 2. yarıda istikrarı mumla arayan Kaf-Kaf 3 haftadır galibiyete hasret kalırken son 2 maçını art arda kaybederek yarışta geriye düştü. İlk yarıda 29 puan toplayan yeşil-kırmızılı ekip, 2'nci yarıdaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle 19 puanı hanesine yazdırabildi. İzmir temsilcisinin yüzü son 6 haftada yalnız 1 kez güldü. Karşıyaka rakibi önünde galip gelse bile 4 puan geriden takip ettiği Nevşehir Belediyespor'un deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenmesi halinde havlu atacak.
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