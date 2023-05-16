Karşıyaka kader sınavında

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 2 maça Play-Off hattının 4 puan gerisinde girerek umutlarını çok azaltan Karşıyaka bugün kıyasıya şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor önüne son kozunu oynamaya çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan, Soner Birinci, Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Recep Türköz daha önce kadro dışı bırakılmıştı.



PUAN KAYBINI BEKLEYECEK

Grupta 48 puanla Play-Off hattındaki Nevşehir Belediyespor'u 4 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, umudunu korumak için kazanıp rakibinin Karaköprü Belediyespor önünde puan kaybını beklemeyi planlıyor. Nevşehir'in galibiyeti halinde alacağı sonuç ne olursa olsun havlu atacak yeşil-kırmızılılar, rakibi berabere kalırsa mağlubiyet veya beraberlik aldığı takdirde umutlarını yitirecek. Kaf-Kaf, son 5 maçını üst üste kazanan, ikinci yarıda tek mağlubiyet alan, 62 puanla lider Mersin İdmanyurdu'nun 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışındaki Kütahya'ya yenilirse şansı bitecek. Bilet fiyatları maraton üst ve misafir 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak açıklandı.

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