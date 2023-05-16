  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka kader sınavında

Karşıyaka kader sınavında

Play-Off savaşı veren KSK, bugün 15.00’te Kütahya’yı yenip, Nevşehir’in kaybını bekleyecek.

16.5.2023

Gazete

Karşıyaka kader sınavında
TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 2 maça Play-Off hattının 4 puan gerisinde girerek umutlarını çok azaltan Karşıyaka bugün kıyasıya şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor önüne son kozunu oynamaya çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan, Soner Birinci, Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Recep Türköz daha önce kadro dışı bırakılmıştı.

PUAN KAYBINI BEKLEYECEK
Grupta 48 puanla Play-Off hattındaki Nevşehir Belediyespor'u 4 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, umudunu korumak için kazanıp rakibinin Karaköprü Belediyespor önünde puan kaybını beklemeyi planlıyor. Nevşehir'in galibiyeti halinde alacağı sonuç ne olursa olsun havlu atacak yeşil-kırmızılılar, rakibi berabere kalırsa mağlubiyet veya beraberlik aldığı takdirde umutlarını yitirecek. Kaf-Kaf, son 5 maçını üst üste kazanan, ikinci yarıda tek mağlubiyet alan, 62 puanla lider Mersin İdmanyurdu'nun 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışındaki Kütahya'ya yenilirse şansı bitecek. Bilet fiyatları maraton üst ve misafir 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak açıklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA