Büyükkarcı nokta koydu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son hafta maçları öncesi Play-Off yarışında havlu atarak üst üste 6. sezon bu ligde kalması kesinleşen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, mali genel kurulun tarihiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bilindiği gibi birçok isim şimdiden başkanlık için çalışmalara başladı. Mali genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını açıklayan yönetimin kararı başta başkanlığa aday olan İlker Ergüllü olmak üzere sosyal medyada taraftardan tepki çekerken Büyükkarcı, "Haziran sonuna kadar sezonun devam etme ihtimali var. Kimse öküz altında buzağı aramasın. Mali genel kurul için en doğru zaman temmuz ayı" dedi.



İLK DEFA OLMUYOR

Başkan Turgay Büyükkarcı, "Haziran sonu itibariyle temiz bir bütçe ve mali genel kurul yapılabilir. Yarım kalan işlerin sonlanması ve ilgili genel kurula bilgilendirme yapılması konusunda en uygun tarih temmuz. Zaten zamanı geldikçe açıklamalar yapılacak. İlk defa olan bir şey değil. Öyle tartışmalı olarak lanse edilmesi yanlış. Camiamızda da bu işlerin temmuz ortasında yapılması gerektiği konuşuluyor. Yani sezon bittiğinde ve yeni sezon açılmadan yapıyoruz. Mali genel kurul için en doğru zaman temmuz ayı" açıklamasını yaptı.



PUAN REKORU YETMEDİ

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan, ancak aldığı olumsuz sonuçlarla Play-Off'u da ıskalayan Karşıyaka'ya puan rekoru yetmedi. Son 3 sezonda en fazla puan topladığı seneyi yaşayan yeşil-kırmızılılar hiçbir hedefini tutturamadı. 2018-2019'da 55 puanla Play- Off'a kalan İzmir ekibi, o sezonun ardından bu sene hanesine yazdırdığı 51 puanla en çok puan topladığı seneye imza atmasına rağmen başarı gelmedi.

DİĞER